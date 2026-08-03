«У мальчишек так же?» Наталья Подольская похвасталась фигурой в купальнике

Певица Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Наталья Подольская стояла перед зеркалом в оранжевом блестящем бикини, украшенном золотыми элементами. Певица позировала с распущенными волосами и без макияжа. Знаменитость призналась, что ей приходится все время прикладывать усилия, чтобы сохранять стройность.

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«Я, конечно, мучо втягиваю, но в целом нормально пока. Эх, девчонки... И так всю жизнь. Или у мальчишек так же?» — подписала фото поп-исполнительница.

В июле Подольская снялась в голубом комбинезоне с глубоким декольте. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа. В подписи к фото певица заявила, что занимается спортом каждый день. Свои тренировки в домашнем спортзале в загородном доме она демонстрирует в соцсетях.

Недавно Подольская показала фигуру в укороченном черном комбинезоне. Образ дополнили белые кроссовки. Волосы певица собрала в низкий хвост и отказалась от макияжа. В кадре она выполняла упражнения из тренировки.