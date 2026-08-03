Озвучены плюсы и минусы обрезного маникюра

У каждой техники маникюра есть свои сильные и слабые стороны. Одни ценят классический обрезной маникюр за аккуратный вид ногтей сразу после процедуры, другие предпочитают аппаратную или пилочную обработку, чтобы избежать порезов и сократить нагрузку на кожу.

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Единственного правильного варианта не существует. Выбор зависит от состояния кутикулы, особенностей кожи, привычек в уходе за руками и профессионализма мастера. Разбираемся, в каких случаях классический маникюр остается хорошим решением, а когда стоит обратить внимание на другие техники.

Что такое обрезной маникюр

Обрезной (он же классический) маникюр — это техника, при которой кутикулу удаляют режущими инструментами: маникюрными ножницами или щипчиками. Перед этим кожу размягчают. Для этого используют теплую ванночку или специальные средства (ремуверы), после чего кутикулу аккуратно отодвигают пушером или апельсиновой палочкой и удаляют. Одновременно мастер убирает заусенцы и огрубевшие участки кожи вокруг ногтевой пластины.

После обработки ногтям придают окончательную форму, при необходимости полируют поверхность и переходят к нанесению покрытия (например, лунный маникюр, который так популярен этим летом) либо завершают процедуру уходовыми средствами. Главная особенность классического маникюра заключается в том, что кожа вокруг ногтя удаляется полностью. За счет этого ногтевое ложе выглядит длиннее, контур у основания ногтя становится максимально ровным и аккуратным.

Преимущества обрезного маникюра

Классическая техника остается востребованной по нескольким причинам.

Быстрый результат. При плотной и сильно отросшей кутикуле мастер может привести руки в порядок за сравнительно короткое время. После процедуры ногти сразу выглядят аккуратными, а кожа вокруг них чистой.

Подходит для сложной кутикулы. Если кутикула сухая, плотная или сильно разрослась, аппаратной, пилочной или препаратной обработки бывает недостаточно. В подобных случаях классический маникюр позволяет полностью убрать лишнюю кожу и добиться аккуратного результата за одну процедуру.

Хороший вариант для редких посещений салона. Если человек долго не делал маникюр и кутикула успела сильно отрасти, классическая техника становится наиболее подходящим способом привести руки в порядок. После этого при желании можно постепенно перейти на более щадящие методы обработки.

Недостатки обрезного маникюра

Несмотря на распространенность процедуры, у нее есть ряд ограничений и возможных рисков.

Высокая вероятность травмирования кожи. Работа режущими инструментами требует большого опыта. Одно неосторожное движение может привести к порезу, кровотечению и болезненным ощущениям. Особенно часто подобные проблемы возникают при тонкой коже и близко расположенных капиллярах.

Риск воспаления и инфекции. Кутикула служит естественным барьером между внешней средой и зоной роста ногтя. После ее повреждения бактериям и грибкам проще проникнуть в ткани через микротравмы. Это повышает вероятность воспаления околоногтевого валика, известного как паронихия. Опасность возрастает при недостаточной стерилизации инструментов или нарушении санитарных правил. Поэтому безопасность процедуры во многом определяется квалификацией мастера и соблюдением требований к обработке инструментов.

Кутикула может стать более грубой. При регулярном глубоком срезе кожа начинает восстанавливаться активнее. Постепенно кутикула может утолщаться, быстрее отрастать и становиться более жесткой. Из-за этого процедуру приходится повторять чаще.

Требует постоянного поддержания результата. Аккуратный вид после классического маникюра сохраняется ограниченное время. По мере отрастания кутикулы граница обработки становится заметной, поэтому процедуру приходится выполнять регулярно.

Кому подходит, а кому не подходит обрезной маникюр

Классический маникюр чаще рекомендуют людям с плотной, грубой или сильно разрастающейся кутикулой, которую сложно полностью обработать другими способами. Он также подходит тем, кто редко посещает мастера и приходит на процедуру с заметно отросшей кожей вокруг ногтей. Ну и для любителей погрызть ногти и кутикулу (как избавиться от этой вредной привычки мы писали здесь) тоже подойдет.

В некоторых случаях обрезная техника может оказаться единственным способом привести руки в порядок за одно посещение. Однако решение желательно принимать после оценки состояния кожи и ногтей.

При тонкой, сухой и чувствительной коже вокруг ногтей обрезной маникюр подходит не всегда. После удаления кутикулы риск порезов, раздражения и воспаления становится выше. Осторожность необходима людям с близко расположенными капиллярами, сахарным диабетом, нарушениями кровообращения, склонностью к длительному заживлению тканей и частым воспалительным процессам.

Если человек боится режущих инструментов или ранее уже сталкивался с болезненными порезами во время маникюра, также имеет смысл рассмотреть альтернативные методы обработки.

Обрезной маникюр остается востребованной техникой благодаря аккуратному внешнему виду ногтей после процедуры и возможности быстро справиться с плотной, сильно разросшейся кутикулой. Но способ требует высокой квалификации мастера, строгого соблюдения правил стерилизации инструментов и не подходит людям с чувствительной кожей или высоким риском травмирования.