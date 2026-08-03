«Горячая мамочка!» Хейли Бибер снялась в нескромном бикини

Супруга Джастина Бибера показала себя без прикрас. Она похвасталась стройным телом и идеальным загаром.

© WomanHit.ru - МК

Хейли Бибер последовала примеру множество звезд и сняла с себя этим жарким летом почти всю одежду. Жена Джастина Бибера оголилась перед подписчиками своего блога и собрала восторженные комментарии.

Модель сделала несколько селфи, пока наслаждалась путешествием по морю. Хейли сфотографировала себя в крошечном купальнике и показала идеальный бронзовый загар. Ее волосы были распущенными и немного мокрыми.

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© WomanHit.ru - МК

«Проводишь лето в лучшем виде», «Королева», «Горячая мамочка!», «Красавица», «Твое тело — нечто невероятное!» — восхитились красотой дочки Стивена Болдуина пользователи Сети.

В конце июня Хейли также поразила фанатов своими формами. Она позировала в бежевом комплекте нижнего белья — бюстгальтер и стринги. Модель с гордостью продемонстрировала свою подтянутую «пятую точку».

А еще сегодня себя в купальнике показала нынешняя парижанка Рената Литвинова. Актриса предстала в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Звезда сериала «Граница. Таежный роман» была весела и естественна, позируя на песке. Поклонники, привыкшие видеть Литвинову в кричащих ретрообразах, были удивлены ее непринужденному летнему аутфиту.