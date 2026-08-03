Ида Галич попозировала в кожаном жилете и мини-юбке

Блогерша и телеведущая Ида Галич продемонстрировала фигуру в кожаной мини-юбке. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

Ида Галич показала бекстейдж с недавней съемки, где позировала у автомобиля. Блогерша была запечатлена в черном жилете без бюстгальтера, мини-юбке, колготках и высоких сапогах. Телевкдущая дополнила образ браслетами, серьгами-кольцами и ожерельем. Знаменитость снялась с распущенными волосами и макияжем.

© Газета.Ru

10 июля Галич вышла замуж. Звезда официально зарегистрировала отношения с бизнесменом Олегом Ледвичем. Блогерша сообщила об этом подписчикам в соцсетях и показала один из своих свадебных образов.

Супруги организовали для гостей отдельный рейс на свою «маленькую кавказскую свадьбу». Влюбленные устроили торжество в Северной Осетии. Галич отметила, что на празднике будет примерно 200 человек. По признанию звезды, свадьба вышла дороже, чем они рассчитывали.

Недавно Галич в шоу «Что о тебе думают?» на VK Видео рассказала, что раньше ее заработная палата составляла 25 тысяч рублей в месяц. По словам ведущей, у нее долгое время не было загранпаспорта, потому что она считала, что никогда не воспользуется им.