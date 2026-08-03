Журналистка и телеведущая Ксения Собчак повторила образ героини сериала «Не родись красивой» Кати Пушкаревой. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак вышла на публику в платье с принтом и бантами Comme des Garcons, которое дополнила коричневой шапкой, массивными серьгами, браслетами и очками. Журналистка позировала с распущенными кудрявыми волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость сделала коллаж из своего фото и снимка Кати Пушкаревой.

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«Жалкая пародия и неповторимый оригинал», — подписала публикацию Собчак.

28 июля Собчак встретилась на юге Франции с подругами Оксаной Бондаренко, Ириной Вольской, Маликой Азимовой и Ириной Зарьковой. Журналистка позировала в разноцветном полосатом купальнике, который сочетала с голубыми шортами, желтыми сандалиями, черным козырьком, солнцезащитными очками и бусами. Телеведущая убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа.

До этого Собчак вышла в свет в черном топе с декольте, который дополнила юбкой Dries Van Noten, бело-черным халатом Haider Ackermann с красными пятнами, туфлями Maison Margiela, массивными серьгами и колье с сердцем Saint Laurent.