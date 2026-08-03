«Ненавидят женщин». В соцсетях раскритиковали коллаборацию Nike и Skims

Производитель спортивной одежды Nike и бельевой бренд Skims, создательницей которого является американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян, запустили новую совместную коллекцию формы и подверглись критике в сети. Комментарии опубликованы на странице марки бизнесвумен в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

В линейке представлен комплект, состоящий из кроп-топа без бретелей и комбинезона с укороченными штанинами. При этом изделия изготовлены из атласной ткани в кофейных и телесных цветах.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Покупатели оказались в недоумении от неудобного дизайна формы. Многие из них не поняли, для какого вида спорта предназначен данный костюм, и обругали его следующими фразами: «Женская одежда для мужского взгляда. Участвовала ли хотя бы одна женщина в ее создании? Шорты постоянно задираются, бретели постоянно слетают с плеч», «Они действительно ненавидят женщин. Пожалуйста, сделайте форму для более реалистичных форм», «Почему для женщин все еще шьют такую неудобную одежду?», «Вы когда-нибудь начнете производить одежду для женщин, которая не будет для них тесной?», «Это разочаровывает».

Ранее известный российский бренд Lime начал продавать рубашки с имитацией грязи и нарвался на гнев покупателей.