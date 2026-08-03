Филиппа Киркорова назвали синтоловым королем из-за перемен во внешности

Российский певец Филипп Киркоров подвергся критике в сети из-за внешности на видео с концерта в Калининграде. Кадры и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пользовательницы с никнеймом @yanchik_rainix.

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59-летнего артиста запечатлели на камеру в белых брюках. Кроме того, на нем были пояс и оголяющий тело жилет с объемным декором, который напоминал лепнину.

Пользователи сети удивились физической форме знаменитости. Некоторые из них назвали поп-исполнителя синтоловым королем из-за неестественного объема бицепсов.