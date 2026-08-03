Секреты идеального силуэта: выбираем одежду для тех, кто сутулится

Постоянная работа за компьютером, привычка смотреть в телефон и хроническое напряжение мышц спины приводят к тому, что даже у тех, кто не сталкивался с анатомическими особенностями, со временем появляется легкая сутулость.

Далеко не вся одежда способна скрыть эту особенность. Некоторые модные фасоны, завораживающие с подиумов или в соцсетях, категорически противопоказаны при сутулости. Например, слишком облегающие топы без акцентов на плечах или укороченные пиджаки лишь усугубляют проблему. К выбору гардероба придется подойти осознанно. Хорошая новость в том, что правильный подход вовсе не требует больших трат — достаточно внимательно отнестись к подбору одежды и украшений.

Скрываем недостатки — подчеркиваем достоинства

Базовые фасоны для идеальной осанки: V-образный вырез (визуально удлиняет шею и плечи), жакеты и пиджаки с вертикальными карманами (корректируют пропорции тела), платья с акцентом на талии (смещают фокус вниз), блузы и топы с мягкой драпировкой (скрывают неровности спины), прямые юбки и брюки (уравновешивают силуэт).

Чтобы визуально скорректировать осанку, важно не только фасон одежды, но и правильный выбор тканей. Идеально подойдут мягкие, струящиеся материалы: тонкий трикотаж, хлопок с добавлением эластана, шелк или вискоза — они легко драпируются, скрывают неровности спины и создают плавные линии силуэта.

В плане цвета лучше выбирать однотонные вещи темных оттенков или пастельные тона без крупных горизонтальных принтов.

Категорически не подойдут: облегающие топы без акцентов на плечах (плечи станут массивнее, а сутулость — выраженнее), горизонтальные полосы или принты в области груди и плеч (расширяют верхнюю часть тела), платья-футляры прямого кроя (лишают силуэт динамики), жесткие корсеты (усилят эффект «плечи вперед»), жакеты до линии талии (укорачивают торс).

В плане тканей лучше избегать плотный трикотаж и жесткий хлопок, которые плохо драпируются, зато «дословно» повторяют все изгибы фигуры, «ябедничая» об анатомических особенностях. Провалом станут полотна с выраженным блеском. Они отражают свет и делают недостатки более контрастными. Наконец, придется отказаться от плотных тканей типа тяжелого денима и искусственной кожи, которые расширяют фигуру горизонтально.

Платки, палантины и накидки: пан или пропал

Многие считают, что шали, косынки, палантины и другие накидки — это не просто аксессуары, а настоящие спасители для женщин с легкой сутулостью. Что ж, своя правда в этом есть: грамотно подобранная драпировка способна визуально вытянуть силуэт. Но произойдет это лишь в том случае, если накидка выполнена из мягкой ткани (скажем, шелк или вискоза) и свободно ниспадает по плечам. Завязывайте узел сбоку или спереди, избегайте многократных «обертываний». Удачный прием — ассиметричный край, он визуально удлиняет шею и плечи. Легкий шарфик, завязанный под подбородком, тоже неплох. Он акцентирует внимание на нижней части лица, уводя внимание от туловища.

А вот с массивными и тяжелыми шалями вы не сутулость спрячете, а себя превратите в «нахохлившуюся ворону». Крупный принт и горизонтальный орнамент тоже не пойдет на пользу визуальной коррекции осанки.

Попробуйте необычный прием — повязать длинный мягкий палантин или платок на поясе. Такой вариант не только визуально вытягивает силуэт, но и смещает акцент с верхней части тела вниз.

Завяжите палантин вокруг талии так, чтобы один край свободно ниспадал спереди, а другой был чуть короче. Это создает вертикальную линию, отвлекающую внимание от проблемной зоны. Можно использовать контрастный пояс под драпировкой — получится эффект многослойности и динамики.

Выбираем нижнее белье, чтобы забыть про сутулость

Правильно подобранное нижнее белье для женщины — это не просто деталь гардероба, а фундамент ее уверенности в себе. Неправильно подобранное, соответственно, рискует испортить настроение надолго.

Итак, в плане комфорта при легкой сутулости стоит выбирать модели с анатомически комфортной посадкой:

бюстгальтеры без жестких косточек либо с мягкими чашками (soft bra), которые не давят на плечи и ключицы;

модели с широкими лямками — равномерно распределяют нагрузку по плечам;

трусики с высокой талией — поддерживают нижнюю часть живота и слегка фиксируют поясницу.

С точки зрения визуальной составляющей подойдут бесшовные модели или варианты с мягкой отделкой, которые не создают складок под одеждой. Это позволяет носить вещи без риска подчеркнуть недостатки осанки.

О том, что жесткие корсеты не рекомендуются, мы уже упоминали. В эту же «подзапретную» категорию войдут пуш-апы, бюстгальтеры с узкими бретельками, плотные кружевные модели из синтетических материалов и высокие пояса-корсеты, которые ограничивают подвижность грудной клетки.

В заключение скажем пару слов про аксессуары. Визуально скорректировать легкую сутулость помогут длинные серьги и тонкие нити бус. В качестве последнего штриха закрепите изящный платок на тонком ремешке-цепочке — вы будете неотразимы!