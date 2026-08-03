Стилист назвал необычный модный тренд лета 2026 года

Стилист Александр Рогов назвал россиянкам необычный модный тренд лета 2026 года. Публикация появилась в его Telegram-канале.

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Специалист посоветовал женщинам обратить внимание на халаты для оставления комплектов для городских прогулок.

«Сочетать халат можно с абсолютно любой одеждой: и с базой, и со сложными вещами. Говорим халатам "да"!» — заявил он.

При этом эксперт проиллюстрировал пост кадрами, где девушки носили подобные наряды. Они позировали в кружевных и атласных халатах, а также украшенных пайетками и различными принтами моделях.

В июле Александр Рогов назвал модной популярную у бабушек вещь.