Названо самое модное нижнее белье

Редакторы журнала Vogue назвали самое модное нижнее белье. Материал появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали показ международной ассоциации Lingerie Francaise, объединяющей ведущие французские бельевые дома. Так, они пришли к выводу, что в настоящее время в числе лидирующих трендов оказались сетчатые фасоны. Например, бренд Simone Perele продемонстрировал прозрачное бюстье и трусы в спортивном стиле 1990-х годов с узором в виде сетки.

Также актуальными стали комплекты аквамаринового и бирюзового оттенков и атласные платья и топы в винтажном стиле. Указанные изделия включили в коллекции марки Lise Charmel и Maison Lejaby, отметили эксперты.

В июле также были названы самые модные кроссовки на осень 2026 года.