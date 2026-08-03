Вельвет возвращается: как носить главную осеннюю ткань 2026 года

До осени остался всего лишь месяц. Да, да, лето красное прошло, оглянуться не успеем, как листья пожелтеют, небо затянутся тучами, краски посереют и вместо коротких платьев придется вновь облачаться в теплые вещи. И, как говорится, готовьте сани летом! Это мы сейчас о вещах на осень, если что. Одним из самых актуальных материалов на осень 2026 вновь становится вельвет. Да, он долгое время оставался в тени более практичных шерсти и денима. Но ситуация изменилась!

Материал с характерным рубчиком снова на подиумах и в городских луках. Вельвет ценят за способность сохранять тепло и за характерную текстуру, которая добавляет объем даже самому простому образу. Чтобы вещи из вельвета смотрелись современно, а не как костюм из бабушкиного сундука, достаточно запомнить несколько простых правил комбинирования.

Вельветовые брюки как основа гардероба

Брюки из вельвета — самый универсальный предмет. Они могут быть прямыми, расклешенными или широкими, и от этого зависит их назначение. А пока не закончилось лето, читайте, какие брюки можно носить пока тепло тут.

Прямые модели классического кроя впишутся в офисный дресс-код. Их стоит носить с шелковыми или атласными блузами, а также с тонкими водолазками. Завершают такой лаконечный комплект лоферы или туфли-лодочки на невысоком каблуке.

Вельветовые брюки-клеш выглядят более расслабленно. Их лучше сочетать с объемным свитером крупной вязки, который заправляют спереди, и грубой обувью на тракторной подошве.

Узкие зауженные модели с высоким каблуком и топом с пайетками или блестящей фактурой подойдут для вечернего выхода.

Мелкий и плотный рубчик делает брюки более элегантными, крупный и мягкий — более повседневными.

Юбка из вельвета: от офиса до прогулки

Вельветовые юбки позволяют обыграть ретро-стиль, но без излишней театральности. Юбка-карандаш будет выглядеть строго, если дополнить ее рубашкой с воротником-стойкой и лоферами. В таком виде ее можно носить на работу.

Расклешенная юбка миди требует более романтичного верха, например, блузы с рюшами или воланами. С ними хорошо смотрятся ботильоны на устойчивом каблуке с металлическим отливом.

Мини-юбку из вельвета стоит носить с объемным укороченным свитером и грубыми ботинками, но только в том случае, если подобрать правильные плотные колготки. Вельвет любит соседство с другими фактурами: шерстью, твидом, кожей, трикотажем. Однотонные комплекты из юбки и жакета или свитера одного цвета выглядят дорого и монументально.

Пиджак: главный акцент образа

Вельветовый пиджак — вещь, которая способна заменить собой легкое пальто в начале осени. Он достаточно плотный, чтобы защитить от ветра, и при этом не перегружает образ. Самый беспроигрышный прием носить его с простой белой футболкой, прямыми джинсами и кедами. Это классический городской лук.

Если выбрать пиджак и брюки из одного цвета и из одного материала, получится монохромный костюм, который выглядит очень эффектно, особенно в бордовом, темно-зеленом или горчичном оттенках. В таком костюме можно появиться на неформальном мероприятии.

Пиджак, накинутый поверх шелкового платья-комбинации, создает образ для ужина в ресторане. При выборе пиджака стоит обратить внимание на посадку: жесткий вельвет может добавлять объем в плечах и спине, поэтому женщинам с пышными формами стоит присмотреться к более мягким и текучим вариантам ткани.

Аксессуары: пробный шаг

Если вы пока не готовы к полноценной вельветовой одежде, можно начать с аксессуаров. Вельветовая сумка-шоппер подходит для прогулок и рабочих будней, а маленькая сумочка на цепочке или плечевом ремне станет деталью вечернего наряда.

Обувь из вельвета, например, лоферы или слипоны, добавляет текстуру в аутфит, но требует осторожности в уходе: такой материал легко пачкается и плохо переносит влагу. Головные уборы из этой ткани (береты, кепки или панамы) добавляют образу мягкости и напоминают о французском стиле. Лучше выбирать аксессуары контрастного к основному наряду цвета, чтобы подчеркнуть фактуру.

Многослойность и сочетания

Вельвет идеально подходит для многослойных луков. Его можно наслаивать на трикотаж или хлопок. Например, вельветовая рубашка поверх тонкой водолазки с высоким горлом, а сверху — кожаная куртка или пальто.

Прием работает и с длиной: длинное вельветовое платье можно комбинировать с коротким кардиганом или джемпером. Важно чередовать плотность тканей: если вельвет плотный, то верхний слой должен быть либо более легким, либо наоборот очень структурным, как кожа. Сочетание вельвета и шелка выглядит аристократично, а с денимом — более расслабленно.

Вельвет вновь займет заметное место в осеннем гардеробе благодаря своей выразительной фактуре и способности делать образы более уютными. Главное учитывать особенности ткани, выбирать современные фасоны и сочетать его с материалами, которые уравновешивают объем. Тогда вещи из вельвета будут выглядеть актуально и легко впишутся как в повседневные, так и в более нарядные комплекты.