Альгинатные маски: секрет салонного ухода, который легко повторить дома

Альгинатная маска... Одно из лучших бьюти-изобретений в косметологии. Уже после первой процедуры кожа выглядит более свежей, гладкой, увлажненной и подтянутой. Поэтому альгинатные маски давно используют не только в кабинетах косметологов, но и в домашнем уходе.

Чтобы получить ожидаемый результат, важно знать нюансы применения и распространенные ошибки. Разбираемся вместе с косметологом и дерматовенерологом Галиной Глуховой как правильно приготовить состав, быстро его нанести и подобрать маску с учетом потребностей кожи. Также вы можете почитать гид по разным маскам для лица, чтобы ориентироваться в них еще лучше здесь.

Что такое альгинатная маска

Альгинатная маска — это косметическое средство на основе альгината натрия, который получают из бурых морских водорослей. При смешивании с водой порошок превращается в густую гелеобразную массу, а после нанесения постепенно застывает, образуя плотный эластичный слой.

«Во время процедуры маска плотно прилегает к коже и уменьшает испарение влаги. Благодаря этому активные компоненты дольше остаются на поверхности и лучше усваиваются. Помимо альгината, в состав могут входить гиалуроновая кислота, коллаген, витамин С, растительные экстракты, древесный уголь, масла, антиоксиданты и другие вещества, которые придают средству дополнительные свойства», — говорит Галина.

По мере застывания маска сокращается в объеме, создавая компрессионный эффект. Это способствует временному подтягиванию кожи, уменьшению отечности и формирует более четкий контур лица. Одновременно образовавшийся слой удерживает влагу и препятствует ее быстрому испарению, поэтому после процедуры кожа выглядит более увлажненной и гладкой. При снятии вместе с маской удаляются остатки кожного сала и поверхностные загрязнения, поэтому лицо выглядит более свежим.

«Дополнительное действие зависит от состава. Маски с гиалуроновой кислотой и коллагеном направлены на увлажнение и повышение упругости кожи, с витамином С помогают сделать тон более ровным, с древесным углем очищают поры, с маслами питают сухую кожу, а средства с экстрактом зеленого чая уменьшают покраснение и успокаивают кожу», — комментирует эксперт.

Вообще, эффект альгинатных масок сводится к следующему:

Интенсивно увлажняют кожу;

Уменьшают потерю влаги;

Повышают упругость, эластичность и тонус;

Временно подтягивают контуры овала лица;

Делают менее заметными мелкие морщины;

Уменьшают выраженность отеков;

Улучшают цвет лица;

Помогают выровнять тон кожи;

Способствуют уменьшению пигментации, постакне и веснушек;

Очищают кожу и поры от поверхностных загрязнений;

Уменьшают жирный блеск;

Успокаивают раздраженную кожу;

Уменьшают воспаления;

Стимулируют микроциркуляцию и лимфоотток.

Есть ли противопоказания

«Альгинатные маски подходят большинству типов кожи, включая сухую, чувствительную, жирную, комбинированную и возрастную. Единственным абсолютным противопоказанием считается индивидуальная непереносимость компонентов. Осторожность также требуется при аллергии на морские водоросли или йод», — отмечает косметолог.

Маску также не рекомендуется наносить на поврежденную кожу до ее полного восстановления, например, после глубоких химических пилингов или при наличии открытых ранок.

Как правильно пользоваться альгинатной маской

Перед процедурой необходимо тщательно очистить кожу от макияжа, себума и других загрязнений. После умывания воспользуйтесь тоником. Если планируется дополнительный уход, на лицо наносят сыворотку. Под действием альгинатной маски ее компоненты лучше проникают в кожу. Вместо воды некоторые производители рекомендуют использовать специальную сыворотку-активатор, однако сочетать ее с обычной сывороткой одновременно не следует.

«Порошок смешивают с водой в пропорции, указанной производителем. Делать это нужно быстро, поскольку состав начинает застывать уже через несколько минут. Готовая масса должна получиться однородной и напоминать по густоте сметану», — говорит Галина.

Перед нанесением желательно убрать волосы под повязку, а на брови и ресницы нанести жирный крем. Маску распределяют плотным слоем по массажным линиям, начиная с нижней части лица. После этого желательно спокойно полежать 15-20 минут, не разговаривая и не используя активную мимику.

Когда состав полностью застынет, его аккуратно снимают одним пластом снизу вверх. Оставшиеся небольшие фрагменты удаляют водой или влажным ватным диском, затем наносят крем по типу кожи.

«Использовать альгинатную маску обычно рекомендуется 1-2 раза в неделю. При курсовом уходе проводят 10-15 процедур, затем делают перерыв около 2-х недель. Средство также часто применяют после некоторых косметологических процедур, например, микротоковой терапии или микронидлинга, если такой уход рекомендован специалистом», — советует эксперт.

Частые ошибки при использовании

Даже качественная маска не даст ожидаемого результата, если использовать ее неправильно. Чаще всего встречаются следующие ошибки:

Слишком медленное приготовление состава;

Неправильное соотношение порошка и воды;

Плохо размешанная смесь с комками;

Нанесение слишком тонким слоем;

Использование на плохо очищенной коже;

Превышение рекомендованного времени выдержки;

Применение при аллергии на компоненты средства.

Альгинатные маски остаются одним из самых удобных средств для домашнего ухода. При правильном использовании они помогают быстро улучшить внешний вид кожи, поддержать уровень увлажненности и дополнить привычный уход. Главное подобрать состав с учетом потребностей кожи и соблюдать рекомендации производителя во время каждой процедуры.