«Я подсушилась». Кристина Асмус поделилась откровенным фото

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус снялась в откровенном виде и похвасталась спортивными достижениями. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя звезда сериала «Интерны» поделилась кадрами с отдыха. На одном из них она приспустила штаны, продемонстрировав живот. На другом — позировала на фоне пальм в черной майке с кружевом и трусах.

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При этом артистка заявила, что тренировалась каждый день во время отпуска.

«Я подсушилась и отчетливо увидела четырехглавую мышцу бедра. <...> И на обеих ногах, между прочим. Господи, как я их ждала!» — заявила она в подписи.

В июле Кристина Асмус порадовала фанатов снимками в купальнике.