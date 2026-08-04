Рианна взбудоражила поклонников снимками в прозрачном боди

Певица и бизнесвумен Рианна снялась в боди со стрингами. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Рианна приняла участие в съемках рекламы собственного бренда Savage X Fenty. Певица примерила синее прозрачное боди с цветочной вышивкой, декольте и стрингами. Исполнительница также надела золотые серьги и кольца. Бизнесвумен уложили волосы и сделали макияж.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

7 июля возникли слухи о том, что Рианна беременна в четвертый раз. Артистку заметили на свидании с возлюбленным A$AP Rocky в Нью-Йорке. Она появилась на публике в объемном макси-платье в сине-белую полоску. Образ дополнили массивные золотые браслеты, серьги и красная сумка из кожи. Волосы певица распустила и сделала вечерний макияж с угольно-черными стрелками.

Позже Рианна показала фигуру в розовом полупрозрачном мини-платье с декольте, под которое надела стринги в тон. Исполнительница дополнила образ золотым ожерельем и кольцами. Знаменитости уложили волосы в легкие локоны и сделали макияж с розовыми тенями, стрелками, румянами и блеском.