Ирина Шейк вышла на публику в платье с глубоким декольте

Супермодель Ирина Шейк появилась на публике в платье с декольте. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк была запечатлена вместе с подругами-моделями Эмили Ратаковски и Алекс Консани в ресторане. Модель позировала перед камерой в черном платье с глубоким декольте. Манекенщица распустила волосы и сделала вечерний макияж с черными стрелками.

26 июля возникли слухи о романе Ирины Шейк с экс-возлюбленным коллеги Кендалл Дженнер, звездой NBA Девином Букером. Супермодель была замечена со спортсменом в ресторане в Хэмптонсе. При этом в сети нет их совместной фотографии. Сами знаменитости пока не комментировали слухи о романе.

Позже инсайдер из окружения звезд рассказал, что Шейк и Букер познакомились несколько месяцев назад через общих друзей. По словам собеседника таблоида People, отношения супермодели и спортсмена начались недавно, однако они «очень нравятся друг другу». Источник добавил, что сейчас влюбленные стараются проводить много времени вместе, прежде чем у звезды NBA начнутся тренировки.