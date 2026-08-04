13 текстурирующих спреев для пляжных укладок

Естественные укладки изменили подход к стайлингу: вместо идеальной гладкости — небрежность, вместо сильной фиксации — подвижность. Текстурирующие спреи дают именно такой результат. Собрали 13 классных вариантов для непринуждённых причёсок.

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Текстурирующий спрей Salty Dog, EVO

Уплотнение и эффект пляжных локонов в одном флаконе. Спрей даёт волосам текстуру и слегка фиксирует их, не утяжеляя пряди. Использовать лучше в конце укладки в качестве финального штриха, чтобы подчеркнуть завиток.

Текстурирующий спрей для объёма «Зыбучие Пески», O&M

Когда не хватает объёма, а укладка быстро теряет форму, присмотритесь к этому спрею. Он делает причёску фактурнее, приподнимает волосы у корней и удерживает результат в течение дня. В составе есть экстракты австралийских растений: лилли пилли и квандонга, которые дают термозащиту.

Сухой шампунь Air Dust, Air in the Hair

И в пир, и в мир, и на случай, когда нужно срочно реанимировать укладку. Крахмал и каолин впитывают загрязнения и излишки себума, экстракт ягод асаи предотвращает вымывание оттенка, овёс увлажняет, а центелла снимает раздражение. Текстура и прикорневой объём тоже на месте.

Спрей‑воск средней фиксации Builder, Matrix

Если обычный лак делает волосы слишком жёсткими, а без стайлинга укладка быстро теряет вид, присмотритесь к этому спрей‑воску. Он помогает задать волосам нужную форму и поддерживает её в течение дня. После нанесения средство оставляет на волосах матовый финиш.

Текстурирующий спрей Texture Touch, AlterEgo Italy

Средство для любительниц подвижных укладок, которые не любят ощущение склеенных намертво волос. Спрей не цементирует пряди, естественно подчёркивает текстуру и даёт объём. На следующий день он тоже пригодится: достаточно распылить его на сухие волосы, чтобы вернуть укладке объём и форму.

Текстурирующий спрей Bise, Highlights Cosmetics

Находка для небрежных с виду, но хорошо продуманных укладок. Спрей помогает расставить акценты, приподнять волосы у корней и «закрепить» результат. Укладка держится весь день, не сдаётся под напором осадков и влажности, но при этом остаётся максимально подвижной.

Текстурирующий солевой спрей, Laba

Стайлинг стайлингом, но и про уход забывать не стоит. В составе спрея есть соль, которая отвечает за укладки в духе сёрферов и создаёт на волосах матовый эффект. Для защиты от повреждений в формулу добавили алоэ вера, которое дополнительно увлажняет пряди.

Текстурирующий спрей для волос 2 в 1 2/5, Fane

Пригодится и для первичной укладки, и на второй день, когда у корней появляется жирный блеск. Спрей можно нанести по всей длине, чтобы добавить волосам лёгкой небрежности, или на прикорневую зону, если нужно вернуть объём и свежесть. Силика и рисовый крахмал впитывают излишки себума и помогают отсрочить следующее мытьё головы.

Солевой спрей Ocean Mist, JKeratin

Спрей для создания пляжных локонов и других причёсок с летним вайбом. Он даёт объём, текстурирует завиток, а заодно обеспечивает термозащиту при укладке на горячие инструменты. Бонус — отдушка с ароматом кокоса и ананаса, которая напоминает об отпуске на побережье.

Текстурирующий солевой спрей для волос Tsunami, Ostrikov Beauty Publishing

Формула спрея работает во благо здоровья волос и трудится над укладкой. Формулу собрали из минералов морской соли, сополимеров и олигопептидов органического миндаля. Такое комбо защищает волосы и уплотняет их, за счёт чего создаётся объём и эффект слегка растрёпанных, будто вы только что вышли из моря, волос.

Жидкий текстурирующий лак‑спрей для укладки и фиксации волос, Confume

Функциональный спрей, который поможет с укладкой и её фиксацией. Понравится тем, кто часто бывает у колориста. В составе есть фруктовый комплекс из экстрактов киви, ананаса, яблока и винограда — он поддерживает оттенок и заодно защищает волосы от агрессивного воздействия окружающей среды.

Текстурирующий спрей для укладки с морской солью, GIS

Хочется, чтобы волосы выглядели так, будто вы не старались над укладкой? Этот спрей поможет добиться нужного эффекта. Он делает волосы объёмнее, их текстуру — выразительнее, а саму укладку — более стойкой. Среди функций есть и антистатический эффект, который точно пригодится в дни, когда волосы живут своей жизнью.

Спрей‑текстурайзер Ocean Wave, Ruxxi

Секрет удачной небрежной укладки в том, чтобы она выглядела максимально естественно. Этот спрей подчёркивает волну, добавляет объём и оставляет пряди мягкими и подвижными. Получается тот самый непринуждённый эффект, будто волосы сами легли именно так.