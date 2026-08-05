Меган Маркл запечатлели в слитном купальнике

Герцогиня Сассекская Меган Маркл продемонстрировала фигуру в купальнике. Жена принца Гарри опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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4 августа Меган Маркл исполнилось 45 лет. В честь юбилея она выложила черно-белые фото, где с воздушными шарами в руках прыгала в бассейн. Жена принца Гарри была запечатлена в слитном купальнике и солнцезащитных очках.

«Спасибо за поздравления с днем рождения!» — подписала пост знаменитость.

В мае Меган Маркл вместе с матерью Дорией Редлан, мужем, принцем Гарри, и детьми сходила в Диснейленд. На одном из фото герцогиня Сассекская целовала родительницу в щеку, а сзади них бегали принц Арчи и принцесса Лилибет. На другом фото Меган Маркл и принц Гарри были запечатлены с дочерью и сыном во время прогулки по парку развлечений.

Недавно Маркл посетила лагерь скаутов в Калифорнии в рамках кампании фильма «Королевы печенья». Она появилась на публике в коричневом свитере, белых шортах и лоферах. Образ дополнило золотое ожерелье и серьги. Волосы она собрала в высокий хвост и сделала легкий макияж с румянами. На встрече с детьми герцогиня обнимала их, а также отвечала на вопросы.