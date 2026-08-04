Светлана Бондарчук показала «бесконечные» ноги в кокетливом мини

Светлана Бондарчук поделилась очередными fashion-кадрами из Баку. На сей раз ведущая выбрала элегантно-игривый образ.

© WomanHit.ru - МК

57-летняя светская львица облачилась в розовый костюм, состоящий из пиджака и мини-юбки. Образ дополнили босоножки на шпильках. Светлана щеголяла по улицам, демонстрируя свои стройные «бесконечные» ноги.

«Шикарный закат в Баку. Еще год назад здесь ничего этого не было — и вжууух! — сегодня уже вкусные рестораны, уютные кафе, лодки, прогулочная зона. Как быстро все преобразилось, это просто чудо какое-то! Интересно, каким это место будет следующим летом!» — подписала игривые фотографии путешественница.

© WomanHit.ru - МК

«Ну какая вы красотка!», «Куколка», «Светлана как всегда великолепна», «Шикарная Света», «Ну какие ножки!» — восхитились выходом Бондарчук ее почитатели.

А недавно Светлана опубликовала кадры с собой, облаченной в «голое» платье. Ткань прикрывала только самые сокровенные части. «Фестиваль завершился. Это были четыре дня музыки, любви и абсолютной дружбы. Было много классных артистов — причем это международная история, так что выступали исполнители из самых разных стран», — делилась своими эмоциями от мероприятия Бондарчук.