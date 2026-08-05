Возлюбленная Ди Каприо снялась в платье с экстремальным декольте

Девушка голливудского актера Леонардо Ди Каприо, модель Виттория Черетти, показала фигуру в платье с экстремальным декольте. Фото опубликовано в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Виттория Черетти приняла участие в новой рекламной кампании бренда Salvatore Ferragamo. На одном из кадров модель предстала в золотом макси-платье с декольте до пупка без бюстгальтера. Манекенщица дополнила образ черными туфлями с золотым декором. Знаменитости уложили волосы в гладкий пучок и сделали макияж с черными стрелками.

28 июля Черетти стала героиней нового выпуска итальянского журнала Vogue. На обложке модель предстала в парике с короткой стрижкой и светлыми волосами. Манекенщице сделали макияж с коричневыми тенями, румянами и блеском для губ. Звезда подиумов позировала в мокром белом прозрачном платье с разрезом.

До этого Черетти и Ди Каприо подловили папарацци на презентации нового альбома Rolling Stones в Нью-Йорке. Модель выбрала для мероприятия черное платье-миди в бельевом стиле с глубоким декольте и белым кружевом, солнцезащитные очки, ожерелье, балетки, сумку на плечо, браслет и кольцо.