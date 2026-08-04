Нюша опубликовала фото в бикини

Певица Нюша продемонстрировала фигуру в купальнике и облегающем платье. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Нюша стояла перед зеркалом в оранжевом лифе бикини, поверх которого надела белое платье-кроше с декольте. Певица позировала с собранными в пучок волосами и без косметики. Знаменитость снялась перед походом на пляж.

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В мае Нюша показала в Instagram редкое фото с возлюбленным, диджеем Владом Ханецким. Влюбленные сфотографировались в спортзале. Певица была запечатлена, запрыгнув на возлюбленного. Исполнительница позировала в спортивном костюме, белых кроссовках и высоких носках. Диджей был одет в черную майку и шорты.

В апреле Нюша посвятила трек «Полароид» бойфренду Владу Ханецкому. В клипе певица запечатлела прогулки по Москве с любимым, намеренно скрыв его лицо, что добавило интриги, но подтвердило их отношения. Параллельно артистка поделилась в Instagram совместным кадром, где лицо мужчины также не показано.

По информации СМИ, знаменитости познакомились в Дубае на вечеринке в компании общих друзей.