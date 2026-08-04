Дочь Синди Кроуфорд вышла в свет в топе с открытой спиной

Дочь супермодели Сидни Кроуфорд Кайя Гербер снялась в топе с открытой спиной. Манекенщица опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кайя Гербер вышла на публику в белом костюме, который состоял из топа с открытой спиной и шелковой юбки. Модель дополнила образ серьгами с жемчугом. Манекенщице сделали макияж с лиловыми тенями, румянами и розовым блеском для губ.

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27 июля Гербер посетила премьеру сериала «Осколки», в котором сыграла одну из главных ролей. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке. Модель вышла в свет в сияющем полупрозрачном макси-платье Valentino, босоножках на каблуках и серьгах с бриллиантами. Манекенщице уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж с коричневыми тенями, черными стрелками и блеском.

Действие сериала разворачивается в Лос-Анджелесе 1980-х годов. В центре сюжета — группа старшеклассников из элитной школы, которая сталкивается с различными трудностями.

До этого Гербер приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Re/Done. На одном из кадров модель предстала в укороченной джинсовой куртке и приподнятой майке, продемонстрировав полуобнаженную грудь. Манекенщица позировала с распущенными волосами.