Историк моды оценил яркий лак на длинных ногтях

Маникюр с дизайном не следует делать тем, кто не связан с шоу-бизнесом.

© Unsplash

Сейчас прослеживается тренд на натуральность, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» искусствовед, телеведущая Мария Третьякова.

«Лучше придерживаться правила: чем ярче лак, тем короче ногти. Ярко-алые ногти не стоит делать формой стилетто. Это такие хищные, длинные, похожие на когти. Это моветон. Если человек не работает в шоу-бизнесе, я не рекомендую использовать дизайн ногтей. Он всегда считался элементом шоу. Сейчас в тренде всё натуральное».

Ранее косметолог Татьяна Гайдина рекомендовала использовать лак для ногтей для профилактики онихомикоза. Для этого подойдут как обычные косметические средства, так и лечебные аналоги, рассказала она в эфире радиостанции «Говорит Москва».