Анастасия Решетова похвасталась фигурой в кожаной мини-юбке

Модель Решетова выложила фото в кожаной мини-юбке и кардигане
Модель и блогерша Анастасия Решетова показала фигуру в кожаной мини-юбке после набранных килограммов. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Анастасия Решетова стояла перед зеркалом в розовом кардигане, который сочетала с кожаной мини-юбкой, черной курткой и сумкой. Модель позировала с распущенными волосами рядом с корзиной с гортензиями.
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28 июля Решетова в Instagram призналась, что набрала несколько килограммов. Она предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из фанаток спросила, сколько весит модель и ест ли она хлеб. Блогерша заявила, что поправилась, но не раскрыла свой вес. Знаменитость также рассказала, что в ее рационе есть хлеб, но нет сахара.
«Сейчас ем хлеб и многое другое, но почти не ем сладкое. Потому что сахар — это вред не только фигуре, но и здоровью. Также сейчас я не тренируюсь и не особо слежу за весом. По виду и ощущениям я набрала несколько килограммов. Пока такой период у меня», — написала Решетова.