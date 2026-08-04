Саша Бортич показала, как отбиться от агрессивных мужчин

Саша Бортич придумала, как отвадить от себя прилипчивого и настойчивого ухажера. В этом ей помог ее бойфренд Давид Сократян, но лишь косвенно.

У себя в блоге Бортич опубликовала видео-лайфхак. Она показала действенный, по ее мнению, метод, который гарантированно избавит ее от агрессоров.

«У нас сейчас с Давидом такая ситуация, что он снимается в Петербурге, а я в Москве, и мы очень мало видимся. Поэтому я придумала одну штучку во избежание нападения незнакомых мужчин», — сказала звезда «Викинга».

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Уже через секунду Александра предстала в «опасной» футболке с полуголым Сократяном и подписью «Осторожно! Это мой парень».

«Когда я говорю, что мой армянин может убить, я не шучу», — подписала сам пост Бортич.

Фолловеров позабавило это видео, однако никто всерьез не воспринял представленный метод защиты от приставучих субъектов.

«Боюсь, тебе это не сильно поможет», «Я бы чисто из-за футболки подкатил», «Это Цой на футболке?» — прокомментировали подписчики.

Несколько месяцев назад Бортич предстала с изуродованной внешностью. Губы актрисы покрылись болячками. Саша, будучи дамой откровенной, показала себя без прикрас.