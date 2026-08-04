«Самая красивая амазонка»: 43-летняя Лопырева произвела фурор кадром в бикини

Модель порадовала преданных поклонников новым снимком. Виктория похвасталась фигурой в бикини.

© WomanHit.ru - МК

26 июля телеведущая и фотомодель Виктория Лопырева отметила день своего рождения. Звезде исполнилось 43 года. И поверить в это крайне сложно. Виктория выглядит изумительно, а ее точеной фигурке и молодости можно только по-хорошему позавидовать. Поклонники не устают осыпать ее комплиментами.

Модель прекрасно знает о своих достоинствах. Она гордится внешним видом и регулярно делится смелыми кадрами в социальных сетях. Как раз сегодня Лопырева выложила свежее фото. На нем блондинка позировала на самом краю бассейна в эффектном секси-бикини насыщенного черного цвета.

© WomanHit.ru - МК

Под постом Виктория затронула важную тему. Она призналась, что уже много лет интересуется превентивной медициной, вопросами здоровья и долголетия. Телеведущая постоянно консультируется с врачами и следит за научными исследованиями. Раньше она изучала это только для себя. Теперь же звезда решила обсудить тему с подписчиками.

Поклонники с радостью откликнулись на призыв. В комментариях они начали рассказывать свои истории, а также не скупились на похвалу.