Перестаньте стесняться своих локтей: вот, что можно сделать с огрубевшей кожей

Причины огрубевшей кожи на локтях могут быть разные: недостаток влаги, трение об одежду или нехватка витаминов. Результат один — сухость, шелушение, потемнение и постоянный психологический дискомфорт. Многие женщины стесняются носить платья, блузки и футболки с короткими рукавами на улице и, порой, даже дома чувствуют себя неуверенно.

Постоянно прятать руки под одеждой — значит лишать себя свободы движений и радости от любимых нарядов. К счастью, эту проблему можно решить! Мы подготовили подробный гид по самым эффективным лайфхакам: простые домашние рецепты, проверенные косметические средства и полезные привычки помогут сделать кожу локтей нежной и гладкой.

Домашние скрабы для борьбы с огрубевшими локтями

Не стоит сразу бежать в косметический салон или покупать дорогой крем: простые домашние методы могут творить чудеса!

Чтобы избавиться от ороговевших клеток, раз в неделю делайте мягкий пилинг. После процедуры обязательно нанесите увлажняющий крем.

Кофейный скраб с медом и оливковым маслом

Смешайте молотый кофе (2 ст. л.), натуральный мед (1 ч. л.) и пару капель теплого оливкового масла до густой пасты. Кофе отлично удаляет омертвевшие клетки, улучшает микроциркуляцию и придает коже тонус. Мед смягчает, а оливковое масло питает, предотвращая сухость и шелушение.

Скраб из овсяных хлопьев с лимоном и йогуртом

Измельчите в блендере овсянку (2-3 ст. л.), добавьте сок половины лимона и немного натурального йогурта без добавок до получения кашицы. Овсянка работает максимально деликатно: очищая, снимает раздражение и покраснение. Лимонный сок осветляет эпидермис, йогурт обеспечивает глубокое увлажнение.

Сахарный скраб с авокадо и кокосовым маслом

Смешайте сахар (2 ст. л.) со спелым авокадо (половина плода) и небольшим количеством жидкого кокосового масла. Этот рецепт достаточно мощный, применяйте его, если у вас плотная ороговевшая кожа. Скрабируйте аккуратно, чтобы не повредить сахаром кожный барьер. Впрочем, авокадо, насыщенное витаминами A, E и жирными кислотами, поможет оперативно его восстановить. Кокосовое масло создаст «задел на будущее»: увлажнит и защитит от пересыхания.

Ванночка и массаж с маслами

Это не просто способ увлажнить кожу, но настоящий мини-спа для огрубевших и потемневших локтей!

Температура воды для ванночек оптимально 37-40 °C. Горячее не стоит, рискуете пересушить кожу. Прохладная же вода не раскрывает поры так эффективно. Время процедуры 15-20 минут. Отлично работают следующие ингредиенты:

Морская соль + пищевая сода (по 1 ст. л.) смягчают ороговевшие клетки;

Отвар ромашки или календулы (1 пакетик на стакан кипятка) снимают раздражение и отбеливают;

Эфирные масла лаванды или чайного дерева (2 капли ускоряют регенерацию клеток.

Массаж локтей усиливает эффект от ванночки: стимулирует кровообращение, помогает активным веществам глубже проникнуть в кожу и ускоряет обновление эпидермиса. После разогрева кожа становится особенно восприимчивой к целительному воздействию масел. Ваш выбор: кокосовое (увлажняет, создает защитную пленку), ши (помогает справиться с трещинами), миндальное (насыщает витаминами А и Е).

Техника, как правило, не вызывает проблем: нанесите немного масла на кожу, массируйте около минуты круговыми движениями по часовой стрелке, выполните легкие поглаживания снизу вверх и завершите похлопывающими движениями.

Что советует косметология

Если домашние способы не приносят желаемого результата, стоит обратиться к профессиональным косметологическим средствам и процедурам.

Кремы и сыворотки с кислотами (молочная, гликолевая, AHA-кислоты) — мягко отшелушивают ороговевшие клетки, осветляют пигментацию и стимулируют обновление эпидермиса;

Средства на основе мочевины (10-20%) — глубоко увлажняют кожу, устраняют сухость и шелушение даже при выраженных изменениях;

Маски-пилинги с энзимами или фруктовыми экстрактами — деликатно очищают поверхность без травмирования, подходят для чувствительной кожи.

Нет смысла использовать обычный увлажняющий крем для лица или тела — он слишком легкий и просто «скатится» по грубой коже локтя. Отложите в сторону средства с высоким содержанием спирта, которые сушат кожу и усугубляют проблему. Декоративная косметика для маскировки цвета тоже не вариант, она дает лишь временный эффект и может забивать поры.

Процедуры у косметолога, которые можно рассмотреть

Механический пилинг: аппаратный массаж специальными щетками эффективно удаляет верхний слой омертвевших клеток.

Химический пилинг локальной зоны: точечное нанесение профессиональных кислот помогает выровнять цвет и текстуру кожи.

Массаж с интенсивными масляными составами: усиливает кровообращение и питание глубоких слоев кожи.

Красота кожи локтей — это не только внешние процедуры. Пейте достаточно воды (1,5-2 л в день), добавьте в рацион продукты с витаминами A, E и C (морковь, шпинат, орехи, цитрусовые), а также источники жирных кислот (рыба, авокадо).

Если проблема сохраняется вопреки всем предпринятым усилиям, стоит обратиться к дерматологу или эндокринологу. Иногда потемнение и огрубение кожи могут быть связаны с гормональными нарушениями или нехваткой микроэлементов. Врач может назначить анализы крови на уровень витамина D, гормонов щитовидной железы или глюкозы.