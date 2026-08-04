У природы нет плохой погоды: что накинуть на плечи летом, если вдруг похолодало

«У природы нет плохой погоды» — эту цитату из песни Алисы Фрейндлих в «Служебном романе» мы как мантру повторяем себе каждый раз, когда лето пытается испытать нас на прочность... И этим летом мы в этом убедились сполна.

Один день на улице было солнечно и +35 ℃, в другой — порывистый ветер с дождем, грозой и +18 ℃. Да, мы уже научились лавировать и подстраиваться, а теперь предлагаем стильные варианты, которые можно накинуть на плечи. Дело одной лишь джинсовкой не ограничивается.

Хлопковый жилет

Жилет из плотного хлопка — идеальный вариант, когда прохладно, но надевать полноценную куртку еще рано. Он закрывает корпус, оставляя руки открытыми, что позволяет сохранять подвижность и не перегреваться. Хлопковый жилет хорошо сочетается с футболками, рубашками с длинным рукавом и тонкими водолазками. Он не стесняет движений и легко сворачивается в сумку, если вдруг погода решит одуматься и в небесной канцелярии вспомнят, что вообще-то еще на улице лето.

Джинсовая куртка

Деним остается классикой для прохладных дней. Однако в этом сезоне стоит обратить внимание на модели, которые выходят за рамки привычного прямого кроя. Куртки с увеличенным воротником, приталенные силуэты или варианты, напоминающие бомбер, выглядят свежее. Джинсовая куртка хороша тем, что ее можно носить с чем угодно: с кедами и шортами — для игривого настроения, с грубыми ботинками и длинной юбкой — для более дерзкого образа. Ткань должна быть средней плотности, чтобы не было жарко, но и не продувало ветром.

Кожаный жакет

Если лето выдается особенно прохладным, можно достать кожаный жакет. Современные модели из тонкой кожи или эко-кожи не позволят вам спариться, но отлично защищают от ветра. Актуальны как гладкие варианты, так и с тиснением под рептилию. Кожаный жакет лучше всего смотрится в паре с простыми вещами: белой футболкой, прямыми брюками или джинсами. Он придает любому луку долю жесткости и хорошо контрастирует с шелковыми или трикотажными платьями.

Бомбер

Бомбер давно перестал быть исключительно спортивной вещью. Летние модели шьют из легкого хлопка, шелка или нейлона, они почти невесомы, но спасают от ветра и дождя. Бомбер уместен как с денимом и кроссовками, так и с романтичными юбками и платьями. Его можно носить расстегнутым, чтобы сохранить легкость образа, или застегнуть, если похолодало сильнее. Бомбер вещь плавно переходит в демисезонный гардероб, если сочетать ее с лонгсливами или свитшотами.

Жакет

Жакет — самый универсальный предмет для летней верхней одежды. Его можно накинуть на платье-комбинацию для вечернего выхода или надеть с джинсовыми бермудами и кепкой для прогулки. Важно выбирать модели свободного кроя: оверсайз визуально балансирует фигуру и не создает ощущения скованности. В прохладную погоду уместны жакеты из легкого хлопка, льна или смесовых тканей.

Особого внимания заслуживают модели с акцентом на плечи, они придают силуэту графичность, а также приталенные варианты, расширяющиеся книзу, которые подчеркивают талию. Жакеты в военном или гусарском стиле с деталями, напоминающими кители, добавляют образу характер. Все эти фасоны одинаково хорошо смотрятся с узкими брюками, прямыми джинсами и миди-юбками.

Плотная рубашка

Рубашка из плотной хлопковой ткани может заменить легкую куртку. Особенно удобны модели с накладными карманами, напоминающие рабочую униформу. Их носят нараспашку поверх майки или футболки. Рубашка прекрсно защищает от ветра, но при этом не выглядит слишком утепленной. Ее можно заправить или оставить поверх брюк, закатать рукава или оставить длинными, в зависимости от погоды и настроения.

Парка и анорак

Тонкая парка с капюшоном — практичный выбор для ветреной и дождливой погоды. Она защищает голову и шею, что особенно ценно при внезапном ливне. Парка из легкого нейлона или хлопка не занимает много места в сумке.

Анорак — разновидность ветровки без сквозной молнии, которая надевается через голову. Изначально спортивная вещь, сегодня она органично вписывается в городские образы. Анорак хорошо смотрится с кожаной юбкой и обувью на каблуке, создавая неожиданный контраст.

Кардиган

В прохладный летний день кардиган добавляет уюта. Его можно носить как самостоятельную вещь поверх топа или как дополнительный слой под жакет. Выбирайте модели из тонкого трикотажа или хлопка, длиной до середины бедра или ниже. Кардиган в стиле 90-х, свободный и с крупной вязкой, сейчас особенно в тренде. Он хорошо сочетается с джинсами и шортами, а также с платьями-макси.

Ветровка

Ветровка — максимально функциональный вариант. Она может быть как минималистичной, так и яркой, с контрастными вставками. Ветровку из легкого полиэстера или нейлона стоит носить с белыми джинсами и простой обувью, например, вьетнамками или кедами. Она не сковывает движений и легко складывается в компактный пакет, что удобно для прогулок.

Дождевик

В дни затяжных дождей выручает дождевик. Современные модели далеки от утилитарных прозрачных накидок. Это могут быть длинные плащи-кейпы из полупрозрачного материала с капюшоном. Они отлично смотрятся с женственными платьями и босоножками, не нарушая общего стиля. Главное выбирать дождевик, который не будет шуршать и стеснять движения.

Выбирая верхнюю одежду для лета, ориентируйтесь на состав ткани: натуральные волокна или легкий синтетический материал, который не создает парникового эффекта. Важно, чтобы вещь можно было легко снять и убрать, если вдруг солнце решит выглянуть из-за туч. И не бойтесь экспериментировать с контрастами!