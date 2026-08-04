Стилист рассказал о возвращении узких джинсов в моду

Узкие джинсы вновь набирают популярность у россиян после нескольких лет господства оверсайза. При этом речь идет не о возвращении моды 2010-х, а о современном переосмыслении зауженных моделей. Об этом газете «Известиям» сообщила стилист, дизайнер аксессуаров и основатель бренда by SKOROKHODOVA Анна Скороходова.

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По словам эксперта, интерес к узким джинсам связан с усталостью от гиперобъемных силуэтов и стремлением к более структурированным образам. Другой причиной послужило возвращение эстетики конца 2000-х и начала 2010-х годов.

Однако специалист отметила, что полноценного возвращения классических скинни пока не произошло. Сейчас наряду с ними востребованы модели slim fit, прямые джинсы и модели с легким сужением книзу.

«Экстремально обтягивающие джинсы, которые буквально повторяют форму ноги, вряд ли снова станут единственной модной нормой. Сегодня мода гораздо более демократичная: одновременно могут существовать широкие, прямые и узкие модели», — объяснила она.

Стилист добавила, что узкие джинсы набирают популярность у россиян разных возрастов. Для многих мужчин такой силуэт остается привычным, а молодежь воспринимает его как элемент ретроэстетики. При этом скинни уже не являются главным трендом, а становятся базовой вещью гардероба.

При этом эксперт призвала не воспроизводить образы десятилетней давности. Сейчас узкие джинсы стоит сочетать с объемными жакетами, свободными куртками, пальто прямого кроя, расслабленными рубашками и свитерами крупной вязки. В новом сезоне актуальны также комбинации с бомберами, свободными пиджаками и тренчами. В качестве обуви следует отдавать предпочтение лоферам, массивным ботинкам, минималистичным кедам, классическим туфлям или босоножкам, избегая слишком узких моделей.