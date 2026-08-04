Эксперты перечислили самые модные свадебные тренды

Финтехкомпания ЮMoney и аналитический центр «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» перечислили россиянам самые модные свадебные тренды в 2026 году у молодежи. Материал с комментарием руководителя направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney Натальей Лапшиной приводят «Известия».

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В ходе исследования специалисты выяснили, что наиболее популярны стали камерные свадьбы или торжества только для двоих.

«В последние годы в России прослеживается тенденция к изменению формата свадебных торжеств: пары все чаще устраивают камерные праздники, куда приглашают лишь самых близких, или вовсе ограничиваются церемонией для двоих. Это свойственно поколению зумеров, которые никому ничего не доказывают, а инвестируют лишь в собственный комфорт и впечатления», – Наталья Лапшина, руководитель направления сопровождения ключевых клиентов ЮMoney

По данным специалистов, в результате у молодоженов снизился интерес к покупке свадебного платья и мужского костюма. Также уменьшилось число покупок игристого вина — эксперты связывают такую тенденцию с тем, что представители поколения Z менее ориентированы на алкоголь.

В то же время спрос на свадебные элементы, которые остаются на память, наоборот вырос. Так, покупок обручальных колец за последний год стало больше на 11 процентов. При этом средний чек увеличился на 10 процентов и составил 10 801 рубль. Кроме того, количество приобретенных букетов невест увеличилось на два процента. Средняя стоимость праздничной композиции стала на 6 процентов выше прошлогоднего уровня и достигла около 4282 рублей.

Ранее в августе невеста прославилась в сети из-за необычной обуви на свадьбе. 39-летняя американка Сэмми Хилтон из США приподняла подол и прокатилась на надетых ею роликовых кроссовках бренда Heelys.