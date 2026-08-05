Лиза Моряк снялась в ярком бикини у бассейна

30‑летняя Лиза Моряк готовится стать мамой в третий раз. Актриса, находящаяся на позднем сроке беременности, порадовала поклонников свежими кадрами с отдыха. На опубликованных фото артистка предстала с обнажённым животом в купальнике.

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Вместе с подругой и дочерьми Моряк отправилась наслаждаться летним теплом. Снимки были сделаны у открытого бассейна: на Лизе — соломенная шляпа, бикини с цветочным узором и лёгкая рубашка. Актриса позировала в разных ракурсах, демонстрируя перемены в фигуре.

© Super.ru

«Пока в Москве хорошая погода, мы решили успеть насладиться летом! Взяли детей, нашли бассейн под открытым небом и приехали! Я, наверное, первый раз в жизни в Москве собирала пляжные вещи и купальник. Ощущение странные, но приятные! Делюсь красивыми моментами беременности», — написала актриса под фотографиями.

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Подписчики тепло отреагировали на публикацию. В комментариях фолловеры восхитились внешностью актрисы:

«Беременность вам очень идёт», «Третий малыш на подходе. Совсем скоро появится», «Сияющая Лиза!».

Лиза Моряк — супруга режиссёра Сарика Андреасяна. Недавно пара отметила годовщину знакомства: актриса вспоминала, что впервые встретилась с будущим мужем на съёмках ленты «Девушки бывают разные». Сейчас супруги воспитывают трёхлетнюю Элизабет и годовалую Шарлиз и с нетерпением ждут рождения сына.