Стала известна стоимость свадебного наряда Олеси Иванченко

Раскрыта стоимость свадебного наряда звезды популярного интернет-шоу «Натальная карта» Олеси Иванченко. Информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

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По данным издания, цена праздничного образа, состоящего из корсета с глубоким декольте и облегающей юбки макси, составила 650 тысяч рублей.

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Знаменитость вышла замуж за комика Максима Зайца в июле. Известно, что пара начала отношения в 2023 году. О помолвке звезды не объявляли.

Ранее в августе россиянам перечислили самые модные свадебные тренды. Специалисты выяснили, что наиболее популярными стали камерные свадьбы или торжества только для двоих.