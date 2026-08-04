Джорджина Родригес предстала в белоснежном бикини на фоне моря

На новых снимках, опубликованных Джорджиной Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду предстала в белоснежном бикини на фоне моря, продемонстрировав подтянутую и рельефную фигуру. Модель регулярно критикуют за якобы лишний вес, считая ее формы недостаточно идеальными.

© WomanHit.ru - МК

На опубликованных в соцсетях фото Джорджина Родригес позирует в белом бикини на фоне интерьера и в черном — на фоне моря, демонстрируя фигуру. Рядом с ней бегают дети и стоит ее жених, футболист Криштиану Роналду.

© WomanHit.ru - МК

© WomanHit.ru - МК

Ранее Джорджина призналась, что ее задевают комментарии о внешности. Она написала:

«Меня беспокоит, что теперь меня называют толстой, потому что я живу своим имиджем».

На это Криштиану Роналду ответил:

«Ты живешь не своим имиджем. Ты живешь тем, кем ты являешься. Идеальной женщиной. Красивой, с потрясающим телом, матерью, хорошим человеком, успешной и живущей в любви. Чего еще желать? Это нормально, что тебе завидуют» .

Вдохновленная словами Роналду, Джорджина заявила:

«Я люблю свои изгибы. Я люблю свободу жить в том теле, которое я выбираю. В теле, которое меня поддерживает, которое позволило мне обнимать, создавать жизнь, падать и снова вставать. Тело, которое заслуживает уважения, любви и благодарности во всех его проявлениях» .

Эти фото появились на фоне возобновившихся слухов о предстоящей свадьбе пары. Ранее Криштиану говорил, что планирует жениться на Джорджине после чемпионата мира 2026 года. Однако Португалия вылетела в 1/8 финала, и теперь по данным СМИ церемония может состояться уже 8 августа на родине футболиста в Мадейре. По слухам, гостей пригласят в Кафедральный собор Фуншала, а банкет пройдет в пятизвездочном отеле Savoy Palace. Однако информация официально не подтверждена .