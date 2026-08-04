Ведущий «Модного приговора» назвал принт, который будет трендом вечно

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, назвал принт, который будет трендом вечно. Об этом он написал в личном блоге.

«Цветочный принт это навсегда!» — написал Рогов.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта Чемпионата Мира по футболу.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.