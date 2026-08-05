Ксения Бородина похвасталась фигурой в купальнике

Ведущая Ксения Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Бородина показала фигуру в полосатом купальнике. Волосы ведущая собрала в высокий пучок, а также отказалась от макияжа и наклеила патчи против отеков. Бородина уже несколько дней отдыхает в Турции вместе с мужем Николаем Сердюковым.

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Ксения Бородина познакомилась со своим нынешним супругом Николаем Сердюковым в июне 2024 года на съемках проекта «Последний герой». Через год после начала романа пара сыграла свадьбу. Сначала возлюбленные расписались в загсе в кругу самых близких, а затем устроили масштабное торжество.

Телеведущая неоднократно заявляла о любви к мужу, но многие поклонники критикуют Сердюкова и называют его альфонсом. Пользователи указывают на низкие заработки супруга Бородиной и предрекают скорый развод. Однако в конце июня ведущая вступилась за своего избранника, заявив, что столько заботы и теплоты она не видела ни в одних отношениях.