40-летняя Линдси Лохан вернулась к культовому цвету волос

Линдси Лохан вновь покрасила волосы в ярко‑рыжий — оттенок, который когда‑то стал её визитной карточкой. Снимки она опубликовала в личном блоге, оставив в подписи эмодзи в виде сердца.

© Super.ru

Модные издания уже активно обсуждают новый образ актрисы, отмечая, что насыщенный красный тон придаёт её стилю прежнюю дерзость. В последнее время звезда «Чумовой пятницы» носила блонд.

© Super.ru

За последние годы Лохан сильно изменилась как внешне, так и внутренне. В юности актриса не раз попадала в реабилитационные клиники и водила автомобиль в нетрезвом виде. Некоторое время о некогда успешной звезде ничего не было слышно. В 2023 году Лохан родила сына, вернулась в кино и всё чаще стала выходить в свет.

Недавно актриса вышла в свет и спровоцировала слухи об очередной пластике. Поклонники отметили, что черты лица звезды стали мягче — в частности, исчез эффект «лисьих глазок». Поговаривали, что над её лицом поработал тот же хирург, который сделал Беллу Хадид самой красивой женщиной планеты.