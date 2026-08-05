Машаров: перед посещением косметолога нужно убедиться в его образовании

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров заявил, что проблема так называемой «серой косметологии» в последнее время приобрела угрожающие масштабы. К нему, как отметил эксперт, стали всё чаще поступать жалобы от пострадавших.

Первое и главное правило, которое он советует соблюдать на этапе выбора клиники или специалиста, — проверка наличия действующей медицинской лицензии. Такая информация, по словам Машарова, должна быть размещена на официальном сайте учреждения или в его офисе, а при отсутствии данных клиент вправе потребовать документ для ознакомления.

Однако одной лицензии учреждения недостаточно. Собеседник ТАСС подчеркивает, что каждый сотрудник, проводящий манипуляции, обязан иметь диплом о медицинском образовании и специализированный сертификат, подтверждающий обучение именно в данной области косметологии. Эксперт настаивает на том, что знакомство с этими документами должно происходить до подписания договора и тем более до начала процедур. Кроме того, если речь идет об аппаратной косметологии, салон обязан располагать свидетельством о государственной регистрации используемого оборудования — эти сведения можно проверить самостоятельно через сайт Росздравнадзора.

Особое внимание Машаров уделяет препаратам, которые вводятся пациентам. Все они должны иметь свидетельство о государственной регистрации, подтверждающее легальность их применения. Проверить легальность того или иного средства можно в государственном реестре лекарственных средств на сайте Минздрава. При этом эксперт констатирует, что лжекосметологи чаще всего проводят инъекции несертифицированными препаратами в домашних условиях или арендованных частных кабинетах. Приманкой для клиентов становятся низкие цены и эффектные фотографии «до и после», которые, по его утверждению, в 99% случаев взяты из портфолио профессиональных врачей.

Последствия же обращения к таким специалистам могут быть необратимыми. Машаров предупреждает о рисках миграции геля, некроза тканей, паралича лицевых нервов, заражения инфекциями. В наиболее тяжелых ситуациях, как подчеркнул член ОП, подобные эксперименты с внешностью приводят к инвалидности или даже гибели пациента. По его словам, люди, соблазняясь экономией, редко задумываются об этих угрозах, однако бдительность и тщательная проверка документов могут спасти здоровье и жизнь.

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