Ева Лонгория опубликовала новые фото в бикини

Американская актриса Ева Лонгория, получившая мировую известность благодаря роли Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», поделилась с поклонниками новым снимком с пляжного отдыха. В личном блоге звезда опубликовала фотографию, на которой позирует в миниатюрном бикини вместе с восьмилетним сыном Сантьяго, подругой и её дочерью.

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Публикацию Лонгория сопроводила лаконичной подписью: «Пляжные красотки с пляжными малышами». Поклонники отметили, что актриса находится в отличной физической форме, а также обратили внимание на то, как заметно подрос её сын.

Сантьяго Энрике — первый ребенок Евы Лонгории. Мальчик появился на свет 21 июня 2018 года в браке актрисы с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном.

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Ранее Ева Лонгория спустя 15 лет после разрыва воссоединилась с бывшим мужем, 44‑летним баскетболистом Тони Паркером. Они вместе снялись в кулинарном шоу.