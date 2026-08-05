Названы самые стильные брюки, вернувшиеся в моду из 2000-х

Редакторы Vogue назвали зеленые брюки в стиле 2000-х годов новым трендом лета. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Трендом станут изделия зеленых оттенков, например оливкового или хаки. Редакторы посоветовали брюки карго, которые посоветовали комбинировать с босоножками на танкетке, и брюки оверсайз свободного кроя, к которым подойдут кожаные вьетнамки

Летом редакторы итальянского Vogue назвали микротопы трендом лета. По словам экспертов, актуальными станут микротопы различных цветов и фасонов. Редакторы предлагают их носить с юбками, джинсами, бермудами и предметами гардероба в спортивном стиле.

А редакторы Who What Wear назвали сандалии в греческом стиле стали заменой шлепкам. По словам экспертов, шлепанцы не теряют актуальности текущим летом, однако не все готовы носить такую обувь в повседневных образах. Вместо них лучше выбрать сандалии на плоском ходу с ремешками, которые переплетаются вокруг ступни и щиколотки.