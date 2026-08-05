Бритни Спирс засветила нижнее белье во время прогулки в Малибу

Певица Бритни Спирс после ареста за вождение в нетрезвом виде и прохождения реабилитации проводит отпуск в Малибу. Папарацци сняли артистку во время прогулки у моря. Как сообщил в беседе с TMZ источник из окружения звезды, сейчас Бритни чувствует себя хорошо и наслаждается отдыхом.

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Для выхода в свет Спирс выбрала белый топ с открытыми плечами и розовую юбку, сквозь которую проглядывалось миниатюрное бельё. Бритни распустила длинные светлые волосы, а в руках держала стильную сумочку от Louis Vuitton.

После реабилитации, куда Бритни попала из‑за ареста за вождение в нетрезвом виде в марте, певица, по словам инсайдера, будто обрела новый вкус к жизни.

© Super.ru

© Super.ru

Недавно сообщалось, что Бритни Спирс глубоко задели слова бывшего мужа Сэма Асгари, который публично заговорил о желании завести детей со своей нынешней девушкой. Это вновь всколыхнуло воспоминания о их отношениях и сильно ударило по певице.