Тина Канделаки выложила фото в бикини

Бизнесвумен Тина Канделаки снялась в купальнике на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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50-летняя Канделаки позировала в черном купальнике, шляпе с широкими полями и ожерелье. Волосы она собрала в низкий пучок, а также сделала легкий макияж. В кадре она позировала за обедом на яхте.

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22 июня Канделаки продемонстрировала фигуру в сером спортивном костюме, который состоял из топа и облегающих коротких шортов. Телеведущая позировала с собранными в пучок волосами и без косметики. В ролике знаменитость подчеркнула, что регулярные тренировки помогают ей поддерживать хорошее состояние тела.

Позже Канделаки объяснила, почему не стоит переживать из-за веса. Она предложила подписчикам задать интересующие их вопросы. Одна из поклонниц поделилась, что хотя она добавила силовые тренировки в свою рутину, у нее все равно не уходит вес. Продюсер посоветовала не тревожиться из-за килограммов.