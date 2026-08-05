59-летняя Холли Берри устроила откровенную фотосессию у бассейна

Холли Берри поделилась с поклонниками кадрами с роскошного отдыха на Фиджи, где она проводит время вместе со своим женихом Ваном Хантом. 59-летняя актриса показала смелые пляжные образы.

© Super.ru

Обладательница премии «Оскар» опубликовала откровенный снимок, сделанный у бассейна. На нём она решила отказаться от купальника. На фотографии актриса загорает, прикрыв грудь лишь соломенной шляпой.

© Super.ru

© Super.ru

Берри также показала другие моменты отдыха: романтический ужин на пляже, прогулки по песку вместе с женихом и поездку на лодке. Кроме того, звезда продемонстрировала несколько своих отпускных образов, включая розовое кружевное боди с тропическим принтом от Savage X Fenty.

Ранее 59-летняя Холли Берри показала, как тренируется, чтобы поддерживать стройную фигуру. Холли часто делится с подписчиками домашними тренировками в личном блоге.