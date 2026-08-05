Блогершу Оксану Самойлову раскритиковали за фото в окружении бургеров. Снимки и комментарии опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Оксана Самойлова устроила съемку на столе, на котором лежал фастфуд. Блогерша позировала в облегающем блестящем мини-платье в провокационных позах.

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«Королева фуд-корта», — подписала пост знаменитость.

Однако интернет-пользователи не оценили снимки блогерши, возмутившись неуважительным отношением к еде.

«Можно еще на люстре повисеть для хайпа», «Не стыдно? Там хлеб же…», «Что за прикол у нее на столах с едой фоткаться?», «Какой кринж», — писали подписчики.

В июле Самойлова в своем Telegram-канале призналась, что начала скупать книги по саморазвитию после развода с рэпером Джиганом.

«Пожалуйста, скажите, что я не единственная, кто скупает всевозможные книги по саморазвитию? У меня уже отдельная полка книг с инициативой сделать жизнь ещё лучше», — написала блогерша.

Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом 9 октября 2025 года. Первый суд по делу о разводе состоялся 28 октября. В декабре модель запустила реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной», посвященное ее жизни с рэпером. Блогерша рассказывала, что съемки проекта начались за четыре месяца до того, как она подала на развод. Развод звезд прошел 1 апреля.