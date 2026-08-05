Самая красивая женщина в мире снялась в ультракоротких шортах для рекламы

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид в откровенном наряде снялась для рекламы бренда Alo. Кадры опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

© globallookpress

29-летняя знаменитость, которую ранее назвали самой красивой женщиной в мире, позировала перед фотографом в ультракоротких шортах и топе. При этом она продемонстрировала рельефный пресс.

© Lenta.ru

Образ Хадид завершили черные кроссовки. Стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос и макияж в нейтральных оттенках.

В июне Белла Хадид пожаловалась на неизлечимую болезнь. Речь шла о болезни Лайма, с которой модель борется много лет. Манекенщица призналась, что спит большую часть дня, поскольку ей не помогают рекомендации врачей.