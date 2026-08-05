Звезда «Отчаянных домохозяек» выложила фото в леопардовом бикини

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» и актриса Ева Лонгория снялась в купальнике. Артистка поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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51-летняя Ева Лонгория была запечатлена во время отдыха на пляже. Актриса позировала в леопардовом бикини и соломенной шляпе. Артистка снялась с распущенными волосами и без макияжа.

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28 июля Лонгория была замечена на пляже в Марбелье. Актриса была запечатлена в крошечном леопардовом бикини. Звезду «Отчаянных домохозяек» засняли с мокрыми распущенными волосами и без косметики. На других фото она шла в черном платье с разрезами, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

До этого Лонгория появилась на ежегодном благотворительном гала-вечере Global Gift Gala в рамках Каннского кинофестиваля. Актриса позировала на закрытом мероприятии в сияющем черно-белом макси-платье с глубоким декольте и разрезом до бедра, которое было украшено пайетками. Образ артистки дополнили босоножки на каблуках, золотой браслет, кольца, массивные серьги и колье. Знаменитость снялась с распущенными волосами и макияжем с черными стрелками и блеском для губ.