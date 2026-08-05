Невеста Роналду ответила на критику внешности

Невеста португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, испанская модель и блогерша аргентинского происхождения Джорджина Родригес, ответила на критику внешности. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

32-летняя знаменитость заявила, что после недавнего отдыха на яхте пользователи сети назвали ее толстой. Данный факт стал поводом для беспокойства, поскольку, по словам манекенщицы, она живет за счет имиджа. В свою очередь, футболист успокоил избранницу, назвав ее идеальной женщиной, хорошим человеком и красавицей с роскошной фигурой.

Родригес отметила, что любит собственное тело, принимает изменения, которые с ним происходят, и не считает соответствие стандартам красоты показателем успеха. Подобные взгляды пара старается передать своим детям.

«Я мама шести замечательных детей, три из которых — девочки, и однажды они станут великими женщинами. И если есть что-то, чему я хочу их научить — вместе с Крисом, которым я глубоко горжусь за те ценности, что он передает как отец и как мужчина, — так это тому, что значимость человека никогда не может зависеть от внешности или мнения незнакомцев», — указала автор публикации.

В июле Родригес и Роналду похвастались кольцами с огромными бриллиантами.