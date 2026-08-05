Пять «вернувшихся» трендов осени 2026

Смена сезонов обычно вызывает желание обновить гардероб актуальными вещами. Но осень 2026 года будет особенной. В этот раз на подиумах были замечены сразу несколько трендов, повторно набирающих популярность. Так что вместо шопинга можно просто перебрать гардероб.

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О цикличности моды не говорит только ленивый, но обычно тенденции возвращаются после десятилетий забвения. Ситуация, произошедшая на показах осенне-зимнего сезона 2026 года, отличается: дизайнеры решили устроить «перезагрузку» для многих вещей, которые были фэшн-хитами совсем недавно. Поэтому для актуального образа достаточно найти их и правильно стилизовать.

И снова бомбер

На Неделе моды в Милане эта куртка вернула себе статус маст-хэва. Ведущие бренды представили массу вариантов бомберов: от кожаных до нейлоновых — и ярких, и однотонных. Самая неожиданная модель была замечена у Chanel — в клетку и с кокеткой, как у тренча.

Главный секрет успеха бомбера — его универсальность. Miuccia Prada в своей осенней коллекции продемонстрировала, как эта куртка может сочетаться с женственными платьями в пол. Другой актуальный дуэт — с юбкой-карандашом, как у Herno.

В цветовой гамме доминируют земляные оттенки — оливковый, шоколадный, кофейный. Именно такие выбрали Ulla Johnson и Gabriela Hearst, дополнив свои модели меховыми воротниками в стиле авиаторов.

Клетка — главный принт сезона

Прием не новый, но всегда эффектный. Разные вариации клетки — тартан, гленчек, шахматы — появились у всех значимых брендов. Принт предлагается использовать для верхней одежды, как у Chloé или Stella McCartney, в качестве акцента или сочетать разные типы в одном образе, как у Acne Studios. В таком прочтении клетка вовсе не выглядит консервативной.

Идеальный офисный дуэт

Осенью 2026 года дизайнеры решили доказать, что классическое сочетание юбки-карандаша с жакетом — это про моду, а не дресс-код. The Frankie Shop в своей коллекции представила комплекты блейзера и юбки-карандаша из мягкой шерсти. Ferragamo предлагает дополнять жакет актуальной юбкой с асимметричным кроем, а Proenza Schouler показала шерстяной комплект из серой юбки-карандаша ниже колена и приталенного жакета с акцентными пуговицами. Чтобы образ не выглядел скучно или слишком строго, попробуйте поэкспериментировать с пропорциями: например, добавить укороченный жакет к миди-юбке. И конечно, не забывайте про аксессуары.

Каблук-рюмочка снова в тренде

Низкий устойчивый каблук, который многие начали считать пережитком прошлого, вернулся. На Неделе моды в Париже Loewe представила туфли с «рюмочками», стилизованные под пляжную обувь, а Celine и Prada показали классические кожаные остроносые модели с этим своеобразным каблуком. Новая волна популярности «рюмочек» объяснима, ведь они сочетают элегантность и практичность: лаконичный силуэт прекрасно «уживается» и с костюмом, и с джинсами, а высота каблука позволяет с комфортом провести полноценный рабочий день.

Total-black

Если летом модная индустрия требовала ярких оттенков, то главным цветом осенне-зимнего сезона 2026 будет черный. По данным Tagwalk, он стал абсолютным лидером на всех ключевых показах Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Примечательно, что чаще других на подиумах появлялись образы тотал-блэк — начиная от верхней одежды и заканчивая аксессуарами.

Хотя эти вещи вернулись в тренды, это не означает, что и носить их нужно так же, как когда-то. За самоповтором дизайнеров улавливается призыв к экспериментам. Попробуйте сыграть на контрасте: например, носить грубый кожаный бомбер с шелковым платьем. Свежий взгляд на стилизацию поможет выглядеть этой осенью актуально без лишних трат.