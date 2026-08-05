Дочь Кейт Мосс выложила фото с голой грудью

Дочь супермодели 1990-х Кейт Мосс Лила снялась с голой грудью. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Лила Мосс показала, как проходит ее отдых в Испании. На одном из кадров 23-летняя модель позировала в парео, прикрыв обнаженную грудь рукой. Манекенщица также надела соломенную шляпу и кольцо. Девушка предстала с распущенными волосами и без косметики.

Недавно папарацци засняли Мосс во время отдыха с друзьями на яхте на Ибице. Модель была запечатлена в мокром зеленом бикини, которое дополнила золотыми серьгами и цепочкой с кулоном. Манекенщица распустила волосы и отказалась от макияжа.

В июле Мосс приняла участие в рекламной кампании бренда Burberry. На одном из кадров модель позировала в черном слитном купальнике на камне. Манекенщица была запечатлена с распущенными волосами и без макияжа.

В марте Лила Мосс посетила показ новой коллекции Saint Laurent, который прошел во время Недели моды в Париже. Манекенщица позировала перед фотографами в черном полупрозрачном макси-платье без бюстгальтера. Модель также надела туфли на каблуках. Знаменитость пришла на мероприятие с собранными в пучок волосами и макияжем в естественном стиле.