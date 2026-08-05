Стало известно, сколько стоило свадебное платье Олеси Иванченко

Стало известно, сколько стоил свадебный наряд Олеси Иванченко — звезды шоу «Натальная карта». По данным Telegram‑канала «Звездач», праздничный образ ведущей обошёлся в 650 тысяч рублей.

© Super.ru

Наряд состоял из корсета с глубоким декольте и облегающей юбки макси.

Напомним, Иванченко и Заяц сыграли тайную свадьбу. Гостей заранее попросили не делиться деталями праздника, чтобы сохранить атмосферу приватности. Свадебное путешествие пока отложено.

© Super.ru

Иванченко объяснила, почему они с мужем выбрали именно такой формат праздника: им хотелось разделить этот особенный момент только с самыми близкими людьми, не привлекая лишнего внимания.

Через несколько дней после свадьбы Олеся Иванченко разместила в своём блоге эффектное и весьма откровенное фото. На селфи перед зеркалом актриса слегка приспустила розовый топ — в кадре оказалась видна часть груди.