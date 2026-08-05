Белла Хадид похвасталась фигурой в топе и микрошортах

Модель и бизнесвумен Белла Хадид продемонстрировала фигуру в микрошортах. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

29-летняя Белла Хадид стала лицом новой коллекции бренда Alo. На одном из кадров модель применила белый топ, поверх которого был надет черный. Образ манекенщицы дополнили короткие шорты, носки и кроссовки. Звезде подиумов сделали укладку в небрежном стиле и макияж в естественных тонах.

© Газета.Ru

В конце июня Хадид показала бекстэдж со съемок новой рекламной кампании собственного парфюмерного бренда Orebella. Манекенщица предстала в разноцветном полупрозрачном платье с декольте, из под которого выглядывал розовый сияющий бюстгальтер. Модель дополнила образ шарфом в тон и серьгами. Знаменитость позировала с мокрыми распущенными волосами и макияжем в естественном стиле в воде.

Недавно Хадид заподозрили в новом романе. Модель предположительно встречается с ковбоем и наследником строительного бизнеса, 38-летним проджект-менеджером Натаном Лейси. С момента начала их возможных отношений Белла Хадид не раз появлялась в родном городе бизнесмена — Крестед‑Бьютте в Колорадо.