47-летняя Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе

Американская актриса Кейт Хадсон показала лицо без макияжа на отдыхе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

47-летняя знаменитость снялась во время путешествия по Европе. На одном из кадров она предстала на фоне цветущего растения в зеленом платье и с распущенными волосами. При этом артистка отказалась от декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Кроме того, Хадсон позировала без макияжа в воде у лодки в белом бикини и плетеной шляпе.

В июле 57-летняя российская ведущая Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа и ответила на вопрос о пластике.